COLDIRETTI #MANGIAREITALIANO

mercoledì 4 marzo 2020Per combattere la disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale prende il via - in Italia e all'estero - la prima campagna #mangiaitaliano per salvare la reputazione del made in Italy, difendere il territorio, l'economia e il lavoro e far conoscere i primati della piu' grande ricchezza del Paese, quella enogastronomica. Lo ha annunciato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in vista dell'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e le parti sociali, sottolineando che, purtroppo, il disgustoso video francese sulla pizza italiana andato in onda su Canal plus e' solo la punta dell'iceberg di comportamenti che mirano a screditare il made in Italy. In alcuni Paesi - denuncia la Coldiretti - vengono addirittura chieste insensate certificazioni sanitarie ''virus free'' su vini e cibi provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, ma ci sono state anche assurde disdette per forniture alimentari provenienti da tutta la Penisola sotto la spinta di una diffidenza spesso alimentata ad arte con fake news dalla concorrenza e ora cominciano addirittura ad essere disertati i ristoranti italiani. ''Serve un impegno delle autorita' nazionali e comunitarie per fermare pratiche insensate che rischiano di far perdere quote di mercato importanti alle produzioni nazionali per colpa di una concorrenza sleale che mira a screditare i prodotti dall'Italia che sono sani e garantiti come prima'' ha sottolineato Ettore Prandini nel precisare che ''insieme agli interventi per sostenere il tessuto produttivo a livello nazionale serve anche ricostruire un clima di fiducia nei confronti del marchio made in Italy che rappresenta nell'alimentare una eccellenza assoluta''.