OSP. NIGUARDA ECCELLENZA

martedì 3 marzo 2020MILANO - ''Riferimento italiano per la diagnosi e la cura di numerose malattie, soprattutto quelle ad elevata complessità'', riporta una nota, Niguarda è anche ''uno dei principali centri trapianti della Lombardia, eccellenza per le patologie cardiache, per le malattie tempo-dipendenti, i grandi traumi e l'emergenza''. Non solo: ''Con 700 pubblicazioni scientifiche all'anno e quasi 300 trial attivi nel 2019 - afferma il direttore generale Marco Bosio - il nostro ospedale si colloca anche tra le principali strutture italiane nel campo della ricerca scientifica, con importanti scoperte nell'area oncologica''. Nella sezione 'National Champs' dell'indagine del Newsweek vengono elencati i 10 principali centri per ogni Paese preso in esame nella classifica. E dopo il Niguarda di Milano, si collocano altri quattro ospedali della Lombardia, uno del Lazio, due dell'Emilia Romagna e due del Veneto. ''Il sistema Lombardia si conferma un fiore all'occhiello della sanità italiana e, con il riconoscimento della prestigiosa rivista americana, anche mondiale - commenta l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - In una fase delicata come quella che stiamo vivendo in questi giorni, questo riconoscimento internazionale non può che renderci orgogliosi e fieri del grande lavoro dei nostri professionisti''.