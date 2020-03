MATTINZOLI: GUARIREMO TUTTI

martedì 3 marzo 2020''Buona giornata a tutti. Tengo a farvi sapere che il mio morale è buono, sono tranquillo, nonostante, per ora, la febbre non abbia intenzione di mollare''. Così l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, dal nosocomio bresciano dove è ricoverato. ''Sono felice - ha aggiunto l'esponente della giunta - che tutti i miei colleghi di Giunta siano risultati negativi. Un mio pensiero va alla sanità lombarda, non che ce ne fosse bisogno, ma ho avuto la riconferma che siamo una eccellenza a livello europeo. Ho ricevuto le prime cure nel presidio di Desenzano del Garda e adesso sono ai Civili di Brescia'' ''Noi contagiati - ha sottolineato - siamo veramente in ottime mani e guariremo sicuramente tutti. Un saluto alla mia famiglia, a tutti i lavoratori e collaboratori di Regione Lombardia, a partire dal mio staff e dalla mia Direzione e un pensiero agli imprenditori che anche loro, non contagiati, stanno vivendo un momento difficile''. ''Servono, sicuramente, - ha concluso l'assessore regionale Alessandro Mattinzoli - dei provvedimenti straordinari perché la nostra Lombardia e il nostro Paese possano ripartire. Forse questa è l'occasione buona per sbloccare la burocrazia e sbloccare le infrastrutture. Ciao a tutti''.