DIPENDENTI: TASSE AL 30/9

martedì 3 marzo 2020I titolari di reddito da lavoro dipendente potranno presentare la dichiarazione dei redditi al proprio sostituto d'imposta o al Caf entro il 30 settembre. Lo stabilisce per tutta Italia il decreto legge sulle misure economiche per il Coronavirus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.