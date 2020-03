SOLO 1% MORTI CORONAVIRUS

martedì 3 marzo 2020LONDRA - Il tasso di mortalita' fra i casi del coronavirus puo' essere indicato al momento ''probabilmente attorno all'1% del totale'', stando ai dati elaborati in Cina, epicentro dell'infezione. Lo ha detto il professor Chris Whitty, England's chief medical officer, parlando ai giornalisti insieme con il premier Boris Johnson per illustrare i piani britannici sull'emergenza. Whitty ha pero' precisato che la percentuale potrebbe crescere, aggiungendo che non e' detto sia identica nei diversi Paesi e che restano da sciogliere diversi fattori d'incertezza per i medici sulla diffusione di questo virus: in particolare sull'ipotesi di contagi ''asintomatici''. Whitty ha poi confermato che la quota dei casi letali varia a seconda dell'eta' dei pazienti, ed e' piu' alto fra gli anziani e con condizioni mediche pregresse. Il messaggio complessivo della conferenza stampa e' stato comunque di rassicurazione contro ogni idea di panico.