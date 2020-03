CENTEMERO: GRECIA VA AIUTATA

martedì 3 marzo 2020La Grecia non deve essere lasciata sola dall'Europa sulla gestione dei migranti. Lo ha affermato il deputato della Lega, Giulio Centemero, che in una nota ha ricordato che ''Erdogan ha aperto la strada verso l'Europa ai quasi 4 milioni di rifugiati ospitati da Ankara. Alle porte della Grecia, circa 117 mila persone sono ammassate alla frontiera e a frenare la loro avanzata c'e' la polizia che con ogni mezzo sta provando a contenerne il flusso. Una situazione che prova le coscienze e che sta fortemente destabilizzando il popolo greco e l'Europa. Al loro premier va la mia solidarieta'''. Il deputato ha poi sottolineato che ''su un altro confine, quello tra Siria e Turchia, negli stessi luoghi in cui piu' di un secolo fa trovarono rifugio gli armeni sopravvissuti al genocidio ordinato dai vertici dell'impero Ottomano, le operazioni militari di Ankara stanno mettendo a repentaglio le vite di centinaia di migliaia di persone gia' provate da una lunga guerra civile. Quanto sta avvenendo ad opera di Erdogan e' un insulto all'umanita' e alla memoria. L'Europa non puo' e non deve abbandonare il popolo greco e la Grecia: gli stati membri inviino uomini e mezzi per dare supporto al governo di Atene nella gestione di questa situazione, gia' insostenibile''.