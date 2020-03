LA RICETTA DI BRUNETTA

martedì 3 marzo 2020''La congiuntura economica e' pessima. La crescita e' a zero, siamo il fanalino di coda dell'Europa, non abbiamo risolto nessuna crisi aziendale, Ilva e Alitalia continuano a essere tragicamente aperte. Non possiamo piu' permetterci questo governo. Il coronavirus rischia di portare la nostra economia al collasso. Urgono estremi rimedi. Siccome il sistema politico si e' rotto, bisogna tornare ai fondamentali per ricostruirlo. E i fondamentali sono che chi vince governa. Due anni fa abbiamo vinto noi del centrodestra, facciamo finta che gli ultimi 24 mesi siano solo un brutto sogno e ricominciamo da dove saremmo dovuti partire nel 2018, cercando i voti mancanti alle Camere per fare un nuovo governo, il piu' corretto costituzionalmente, legittimo politicamente e serio dal punto di vista programmatico, visto che il centrodestra, a differenza di M5S e Lega e il M5S e Pd, condivide un programma di governo, che ho materialmente steso io''. Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un'intervista a Libero. ''Sarebbe un governo con una maggioranza legittimata dal voto del 2018 e da quello di tutte le consultazioni successive- ha aggiunto-. Con un programma liberal e anche sovranista: meno tasse, piu' infrastrutture, piu' crescita, cambiamento dell'Europa. E sarebbero tanti oneri e nessun onore, non certo un'operazione per le poltrone. Sarebbe un governo di centrodestra allargato a chi ci sta, figlio del consenso e per questo piu' autorevole in Europa. I nostri storici partner-competitor, Macron e la Merkel, in patria hanno piu' problemi di quelli che avrebbe un esecutivo come quello che suggerisco.