335 CASI IN EMILIA ROMAGNA

martedì 3 marzo 2020BOLOGNA - ''Stiamo affrontando un'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna quasi al pari del Veneto e meno della Lombardia, però siamo una delle tre regioni più colpite: ieri sera erano 335 casi, dei quali la gran parte nel piacentino e in parte nel parmense. Sono 212 a Piacenza e 62 a Parma se li mette insieme arriviamo circa a superare l'80% dei casi. Per altro Piacenza è proprio divisa da un ponte con il lodigiano quindi è vicinissima alla zona rossa quella colpita dei dieci comuni lodigiani''. Lo ha affermato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna intervistato a 'Omnibus' in onda su La7. ''Oggi alle 15 incontrerò a Piacenza, il presidente della Provincia, il Prefetto e il sindaco e in video conferenza tutti gli altri sindaci perché è necessario anche stare molto vicini ai territori: il sistema sanitario sta funzionando benissimo, voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro enorme ed encomiabile. - continua Bonaccini - Abbiamo quasi la metà degli oltre 300 colpiti dal virus che sono curati a casa, la gran parte non è grave. Abbiamo 16 casi in terapia intensiva. E' evidente che lo choc è forte, l'economia si è quasi fermata: noi siamo insieme a Veneto e Lombardia tre regioni che da sole producono quasi la metà dell'interno prodotto interno lordo italiano''. ''L'Emilia Romagna negli ultimi 5 anni è la regione che è cresciuta più di tutte le altre, prima nell'export e prima per tasso di attività. - evidenzia Bonaccini - Quindi ci sarà bisogno affianco dell'emergenza sanitaria, che va affrontata per prima, una risposta economica forte, servono misure forti come ho chiesto in questi giorni e come chiederemo domani a Conte''.