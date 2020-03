GUARITI ANCHE IN TOSCANA

lunedì 2 marzo 2020FIRENZE - C'e' un nuovo caso positivo in attesa di validazione da parte dell'Iss in Toscana dove si registra anche che tre dei pazienti affetti da Covid-19 sono clinicamente guariti mentre gli altri sono stabili e in miglioramento. Lo rendo noto la Regione Toscana. Il nuovo caso e' stato registrato in provincia di Arezzo: e' una 42enne, residente a Pergine Valdarno, in sorveglianza attiva domiciliare da ieri sera. Dagli approfondimenti epidemiologici subito attivati la donna e' risultata essere un contatto stretto della paziente fiorentina, sua collega, di 32 anni, recatasi nei giorni scorsi a Milano e ricoverata sabato all'ospedale di Ponte a Niccheri. La 32enne e' uno dei tre casi 'clinicamente guariti' e da domani sara' a casa in isolamento domiciliare. Gli altri casi 'clinicamente guariti' sono quelli del 49enne informatico di Pescia, trattenuto a scopo precauzionale in ospedale e lo studente 26enne norvegese ricoverato a Ponte a Niccheri. Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono a oggi 944 persone in isolamento domiciliare.