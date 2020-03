CASI INSPIEGABILI IN SPAGNA

lunedì 2 marzo 2020Il governo basco ha confermato ieri, 2 marzo, il contagio da coronavirus Covid-19 di un operatore sanitario che non aveva avuto alcuna relazione con dei precedenti pazienti positivi ne' aveva avuto alcun contatto a rischio. Il caso, riferisce oggi la stampa spagnola, si aggiunge ad altri nove pazienti in Spagna risultati positivi al virus il cui contagio rimane ancora un mistero per gli operatori sanitari che stanno cercando di fare luce su queste aree oscure della diffusione del coronavirus. Il ministero della Sanita' spagnola intensifichera' questo lavoro con le comunita' autonome per cercare di scoprire l'origine e le circostanze di questi casi di apparente contagio locale. Come ha ammesso Fernando Simo'n, direttore del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, le indagini sono dirette su quattro aree geografiche specifiche: l'area di Malaga e Marbella in Andalusia, l'area di Torrejo'n nella Comunita' di Madrid, in Catalogna e un comune nei Paesi Baschi. Sebbene i controlli saranno intensificati per impedire che l'infezione si diffonda li' attraverso pazienti asintomatici non rilevati, Fernando Simo'n ha chiarito che finora non vi e' stata alcuna trasmissione incontrollata.''La Spagna e' ancora in una situazione di contenimento e non e' necessario aumentare il livello di allerta'', ha dichiarato.