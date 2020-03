MATTINZOLI HA CORONAVIRUS

lunedì 2 marzo 2020MILANO - Tutta i componenti della giunta regionale della Lombardia dovranno sottoporsi ai test per il Covid-19 dopo che il loro collega, il bresciano Alessandro Mattinzoli, e' stato trovato positivo al test. Lo rendono noto il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. ''Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita' per i contatti diretti, aggiunge Gallera. L'assessore Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Coronavirus, ''ha la febbre alta ma per il resto sta bene'': lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Centocitta' su Rai Radio 1. ''Si augura che presto si possa abbassare e sta facendo la terapia'' ha aggiunto. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che stava venendo a Lodi per una visita all'ospedale, e' stato richiamato indietro per un test urgente per tutti gli assessori dopo che il suo collega di giunta Alessandro Mattinzoli, e' risultato positivo al test per il coronavirus.