GALLERA: AUMENTO LETTI T.I.

lunedì 2 marzo 2020''Oggi i numeri ci dicono che 984 sono i positivi, il 50 per cento di questi è asintomatico, quindi nel proprio domicilio, 406 sono in ospedale in situazione stabile e 106 sono in terapia intensiva. Il sistema c'è e sta reggendo molto bene, è ampio e solido. E' chiaro che questo incalzare così imponente della malattia ci sta mettendo a dura prova''. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a SkyTg24. ''La Lombardia - ha spiegato Gallera - ha un buon numero di terapia intensiva, cioè 900 posti, ne avevamo destinati ai pazienti di Coronavirus 121 e ne stiamo recuperando in queste ore altri 50. Poi abbiamo chiesto a un privato accreditato, che sta rispondendo positivamente, e già oggi ci sarà una riunione operativa dei direttori sanitari che ha lo scopo di individuare altre terapie intensive''. ''E' evidente che di fronte a una grande emergenza su 900 posti'' totali per la terapia intensiva ''che servono per chi ha un infarto o un ictus parte di queste possono essere dirottate - ha sottolineato ancora l'assessore - . Già da adesso abbiamo chiesto agli ospedali privati di rallentare l'attività elettiva del 70 per cento cioè di liberare le terapie intensive in un paio di giorni''.