CINA: EPIDEMIA VERSO LA FINE

lunedì 2 marzo 2020La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito oggi di aver ricevuto segnalazioni di 202 nuovi casi confermati di infezione da coronavirus, il piu' basso aumento giornaliero dalla fine di gennaio, e 42 decessi nella giornata di ieri, domenica 1 marzo. Tutte le morti sono avvenute nella provincia di Hubei, la provincia focolaio della Covid-19. Il numero di nuovi casi a Wuhan e' sceso sotto i 200 per la prima volta in 34 giorni. 196 nuovi casi sono stati segnalati nella provincia di Hubei nelle ultime 24 ore, con 14 citta' che hanno segnalato zero nuovi casi. Il tasso di recupero da pazienti Covid-19 in 31 regioni a livello provinciale in Cina supera il 55 per cento, segnando un aumento per 18 giorni consecutivi. Il tasso di recupero al di fuori di Hubei e' salito all'82,84 per cento. Sempre ieri, 2.837 persone sono state dimesse dagli ospedali cinesi dopo il recupero, mentre il numero di casi gravi e' diminuito di 255 a 7.110. I casi confermati complessivi nella Cina continentale hanno raggiunto quota 80.026 alla fine di ieri, inclusi 32.652 pazienti ancora ancora ricoverati, 44.462 pazienti gia' dimessi e 2.912 persone decedute a causa della malattia.