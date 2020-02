50.000 KIT SANITARI

venerdì 28 febbraio 2020MILANO - La Regione Lombardia tramite il sistema territoriale della Protezione civile ha recuperato e consegnato nei centri di stoccaggio e distribuzione piu' di 50.000 articoli di materiale vario per gestire l'emergenza da Covid-2019 (di cui circa 30.000 nella giornata di ieri). Ad annunciarlo l'assessore lombardo alla Protezione civile Pietro Foroni. Tra gli altri, sono state consegnate circa 26.000 mascherine al centro coordinamento Soccorsi di Lodi, per la 'zona rossa'. Oltre a cio', e' stata confermata la disponibilita' di spazi nelle strutture destinate alla quarantena (al momento, 50 posti a Baggio con 11 stanze a 4 letti e 3 stanze a 2 letti), in stretta collaborazione con le altre strutture nazionali attivate (Esercito, Croce Rossa Italiana). Al contempo, il supporto con personale volontario alla gestione del numero verde attivato da Regione per l'emergenza coronavirus conta su circa 140 volontari impiegati mentre proseguono, infine, le procedure di sorveglianza sanitaria presso gli aeroporti, con sostituzione del volontariato delle organizzazioni di volontariato nazionali con quelle territoriali, e la disponibilita' di circa 700 volontari 'territoriali', distribuiti su piu' giorni. ''Il nostro lavoro a sostegno delle popolazioni coinvolte nell'emergenza prosegue senza sosta'', afferma l'assessore, assicurando come la Protezione civile regionale sia ''in stretto raccordo con i sistemi provinciali e con gli amministratori locali che in provincia di Lodi, come in altri territori, facendo un grande lavoro di comunicazione con gli abitanti''. La Protezione Civile regionale e' attiva nel supporto logistico ai Comuni dell'area 'rossa', con circa 200 volontari locali.