AH1N1 FECE 203.000 MORTI

venerdì 28 febbraio 2020Sarebbero state 203.000, una cifra dieci volte superiore a quanto comunicato ufficialmente, le morti causate a livello globale dall'influenza H1N1 del 2009. La stima è stata ottenuta da un ampio studio commissionato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a una collaborazione che ha coinvolto oltre 60 ricercatori di 26 paesi e il progetto Glamor (Global Pandemic Mortality), e che ora è pubblicato sulla rivista on line “PLoS Medicine”. I dati ufficiali dell'OMS segnalavano “appena” 18.449 decessi, ma questa cifra registra solamente i casi di influenza in cui la presenza del virus H1N1 era stata confermata attraverso esami di laboratorio, esami condotti - com'è facile immaginare - solo su una parte delle persone colpite da influenza. Questo ha portato a identificare un numero di vittime abbastanza ridotto, tanto da indurre molti ad accusare l'OMS di un allarmismo che avrebbe provocato uno spreco di risorse da parte di molti stati. I risultati del nuovo studio dimostrano ora che il virus H1N1, anche se meno letale del famigerato virus dell'influenza ''spagnola'' del 1918, rappresentava comunque un serio pericolo. Lo studio ha utilizzato i dati dei bollettini settimanali dell'OMS sull'andamento delle infezioni virali e quelli sulla mortalità di 21 paesi (che rappresentano circa il 35 per cento della popolazione mondiale), per poi calcolare il numero di morti da patologie respiratorie, stimarne l'eccesso nel periodo sotto osservazione rispetto agli andamenti usuali, ed estrapolare i risultati dei paessi considerati a tutto il mondo. In questo modo i ricercatori sono arrivati alla cifra di 203.000 decessi. Dal 62% all'85% dei morti aveva meno di 65 anni. (Le Scienze)