ZERO CONTAGI DA GUARITI

venerdì 28 febbraio 2020Al momento non e' stato ancora rilevato alcun contagio causato da pazienti guariti o convalescenti da covid-19. Lo ha sottolineato oggi in conferenza stampa a Pechino il funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale cinese, Guo Yanhong. Alcune regioni di livello provinciale, ha notato Guo, hanno registrato casi di pazienti guariti, gia' dimessi dagli ospedali, ma risultati positivi ai test basati sugli acidi nucleici nelle successive visite di controllo richieste dalla Commissione. Secondo il funzionario cinese, al momento non sono stati rilevati casi di pazienti contagiati da queste persone, alcune delle quali sono in seguito risultate negative ai test per la covid-19. La Commissione, ha aggiunto Guo, ha prestato grande attenzione a tali questioni, costituendo gruppi di esperti ricercatori e rafforzando le operazioni di monitoraggio continuo dei pazienti convalescenti. E' necessario, ha concluso, un ulteriore studio della patogenesi del nuovo coronavirus, del quadro generale della malattia e delle caratteristiche del suo decorso.