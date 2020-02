TRASPORTO: 80.000 A RISCHIO

venerdì 28 febbraio 2020Complessivamente le cooperative di trasporto vedono interessati oltre 18.000 lavoratori. Pesante la situazione anche nel facility management per via dello stop a servizi di mensa e pulizie che coinvolgono 26.000 lavoratori a cui si aggiungono i 4.000 esuberi dell'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole a partire dal 1 marzo (una beffa che tra i vari danni da sola vale almeno 18 milioni di Naspi senza accordo sindacale). In fortissima sofferenza le cooperative impegnate nel turismo, nello spettacolo e nella gestione del patrimonio artistico e culturale con oltre 21.000 lavoratori. In molti casi si tratta di imprese che già lottano contro i ritardi di pagamento della P.A. la paralisi delle attività rischia di essere un peso insostenibile''. ''Accusa battute d'arresto l'export agroalimentare con il rischio reale di blocco delle filiere della produzione e della trasformazione sia dell'agroalimentare sia del comparto marittimo e della pesca. Sull'export registriamo - conclude la nota dell'Alleanza - l'ostruzionismo di molti paesi europei e non solo che richiedono certificazioni di salubrità dei prodotti non solo previste, ma addirittura inesistenti''.