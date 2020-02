COLDIRETTI: ALIMENTARI OK

giovedì 27 febbraio 2020''Sui prodotti agroalimentari non ci risultano al momento variazioni di prezzo''. Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, non ritiene che l'emergenza Coronavirus possa comportare effetti sull'andamento dei prezzi mentre considera possibili cambiamenti nella tipologia della domanda. ''In alcuni territori - fa notare Bazzana, interpellato dall'AGI - c'e' stato un accaparramento di alcuni prodotti e questo potrebbe trasformarsi in seguito in un calo delle vendite. L'accelerazione delle vendite e' stata in talune aree nell'ordine del 5-20% in termini di valore e in seguito si potrebbe registrare una riduzione delle vendite. Ma si tratta di una parte limitata del Paese. Bisogna vedere se l'aumento dei casi di Coronavirus creera' lo stesso tipo di fenomeno in altre zone''. ''Tutto dipende dall'andamento della domanda ma - precisa l'economista - non e' che la popolazione consuma di piu'; problemi sulle scorte non ce ne sono. Potremmo assistere a dei picchi di acquisti e poi, in un momento successivo, ad una diminuzione. Fenomeni che saranno piu' spinti per i prodotti a lunga conservazione''. Gli italiani potrebbe pero' ''cambiare le modalita' di consumo: se le persone rimangono a casa e non acquistano piu' presso bar e ristoranti, la composizione dei consumi delle famiglie sara' diversa''. Il rischio maggiore per Coldiretti e' pero' ''un'alterazione'' del mercato dovuto al comportamento di alcuni Paesi importatori: c'e' chi ha chiesto certificazioni per i prodotti made in Italy ma si tratta di ''richieste pretestuose''.