DISDETTE AL 50% NEL TURISMO

giovedì 27 febbraio 2020Le presenze sono crollate del 50% in pochi giorni, le agenzie di viaggio lavorano ''solo per le disdette'', la cancellazione delle gite scolastiche colpisce anche chi gestisce pullman turistici, nuove settimane bianche in montagna sono state annullate (dopo quelle per la poca neve). È il quadro dei disagi legati all'allerta coronavirus in provincia di Modena, diffuso oggi da Lapam-Confartigianato. ''L'ufficio prenotazioni e' diventato l'ufficio cancellazioni'', commenta amara Federica Marcacci, presidente di Turismo Licom e imprenditrice alberghiera, che spiega: ''Piovono disdette, in particolare tutte le prenotazioni dall'estero. Le aziende non lavorano e dunque anche la clientela business e' ridottissima''. Di fronte a tutto questo, ''chiediamo interventi rapidi, sgravi fiscali e ammortizzatori sociali, per la categoria quasi inesistenti. Il nostro e' uno dei settori piu' colpiti ed e' quello che avra' conseguenze piu' lunghe nel tempo. Le fiere sono state spostate, l'estate sara' durissima. Chi e' che oggi- si chiede Marcacci- prenota per venire in Italia nei prossimi mesi?''. Il collega Provenzo Manicardi, dirigente Licom del settore turistico e proprietario di un'agenzia di viaggi, prosegue sulla stessa linea: ''Le agenzie sono praticamente ferme, stanno lavorando per riproteggere o proteggere i clienti che non vogliono o non possono partire sia in Italia che all'estero, visto che ci sono nazioni che non accettano gli italiani. Bisogna far fede solo al sito viaggiaresicuri.it ed evitare di far uscire notizie false o non controllate''. In ogni caso, rincara Manicardi, ''di nuovi viaggi non se ne parla: il bombardamento mediatico crea un clima di isteria e i clienti, nella migliore delle ipotesi, aspettano. Abbiamo dipendenti, paghiamo le tasse ma non essendoci lavoro non si producono ricavi. Il problema e' enorme e andra' avanti per mesi''.