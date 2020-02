DISASTRO PARCHI DIVERTIMENTO

giovedì 27 febbraio 2020I parchi divertimento chiedono al Governo il riconoscimento dello stato crisi per il settore colpito dall'emergenza legata al Coronavirus. L'Associazione Parchi Permanenti Italiani, infatti, in una nota sottolinea che la chiusura forzata degli impianti mette a rischio 15.000 posti di lavoro stagionali. ''Abbiamo a cuore la salute dei nostri ospiti, bambini, ragazzi e adulti - spiega Giuseppe Ira, presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani e del parco a tema Leolandia - per questo siamo perfettamente consci dell'emergenza e della necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari a contenerla. È tuttavia indubbio che la sospensione delle attività in corso per i parchi già aperti, la proroga delle aperture per i parchi ancora chiusi e l'annullamento di tutte le gite scolastiche stanno già avendo delle conseguenze gravi su tutto il comparto, specialmente in un periodo decisivo come quello primaverile che, con la Pasqua, rappresenta un terzo del fatturato dell'intera stagione. Per questo abbiamo già chiesto il riconoscimento dello stato di crisi per l'i ntero settore, a prescindere dalla localizzazione dei singoli parchi''. L'Associazione, che raggruppa più di 230 parchi divertimento di carattere tematico, acquatico e faunistico, ''assicura sin d'ora l'adozione di tutte le misure straordinarie necessarie per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus'', ricordando anche che ''il comparto nel 2019 ha generato ricavi pari a 420 milioni di euro (stimato) per un totale di 20 milioni di visitatori provenienti dall'Italia e 1,5 milioni di arrivi dall'estero.