FONTANA: MASCHERINA DOVERE

giovedì 27 febbraio 2020Il messaggio del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con la mascherina indossata trasmesso attraverso Facebook è ''che bisogna avere rispetto per gli altri quindi, pur essendo io non infettato dal virus, dato che ho avuto rapporti quotidiani con una persone che invece, purtroppo, risulta essere stata contagiata, devo muovermi con una certa cautela perché la mia negatività può trasformarsi in positività in qualunque momento nei prossimi dodici giorni''. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo essersi autonomamente messo in quarantena, intervenendo questa mattina ai microfoni di RTL 102.5 durante ''Non Stop News''. ''La mia vita - ha proseguito Fontana - cercherà di essere il più normale possibile, come dico ai cittadini, metterò la precauzione della mascherina perché, se per caso, improvvisamente divento positivo evito di infettare chi è vicino a me. A maggior ragione porrò in essere quelle precauzioni che da giorni sono state distribuite come evitare di avvicinarmi troppo alle persone, lavarmi spesso le mani, cambiare spesso il fazzoletto, stare attento quando starnutisco, tutte quelle precauzioni che rallento la corsa del virus''.