FAKE NEWS SPAVENTANO MALATI

mercoledì 26 febbraio 2020Afferma Livio Blasi, Presidente del Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri: lavarsi le mani frequentemente e insegnare come farlo; Utilizzare mascherine e camici protettivi nel somministrare farmaci citotossici e nel contatto con persone sintomatiche; In caso di comparsa di sintomatologia febbrile con sintomi respiratori, raccomandare al paziente di darne immediata notizia alla struttura oncologica di riferimento, oltre che ai medici di medicina generale o alle strutture territoriali; Suggerire ai pazienti di evitare il ricorso ai Presidi di Pronto Soccorso se non diversamente indicato dai medici di cui sopra; Raccomandare ai pazienti di condurre una normale vita di relazione evitando il contatto con persone sintomatiche per qualunque tipo di virosi, influenzale o non; ''Ovviamente - ha proseguito Blasi - non vi è chiusura e/o riduzione delle attività dei nostri ambulatori e/o day-hospital, invitiamo comunque a limitare il più possibile, nei percorsi di cura, il numero di accompagnatori dei pazienti''. ''Ci preme sottolineare - ha concluso il Presidente del Cipomo - che atteggiamenti disfattistici e/o allarmismi sconsiderati non trovano giustificazione. Raccomandiamo ai pazienti, quindi, di mantenere una visione positiva sull'esito dei percorsi terapeutici e sull'ottimismo che deve caratterizzare la loro quotidianità. Pertanto, si richiama l'attenzione alle buone pratiche igieniche quotidiane, consultando esclusivamente i siti istituzionali per i vari aggiornamenti al fine di non incorrere nella trappola delle fake news''.