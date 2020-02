CINA:VIRUS STABILE CALO CASI

mercoledì 26 febbraio 2020''Non vi è stato alcun cambiamento significativo nel Dna'' del nuovo coronavirus in circolazione in Cina. E nel gigante asiatico ''l'epidemia ha raggiunto il picco. Il punto più alto della trasmissione è stato tra il 23 gennaio e il 2 febbraio e da allora è in costante calo''. Sono alcune delle informazioni rilevate dalla missione congiunta Oms-Cina che si è conclusa lunedì 24 febbraio e ha presentato il suo report. A riportarle è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. ''Il team - ha ricordato il Dg - ha viaggiato in diverse province, tra cui Wuhan, l'epicentro dell'epidemia e ha fatto una serie di scoperte sulla trasmissibilità del virus, sulla gravità della malattia e sull'impatto delle misure adottate''. Gli esperti stimano inoltre ''che le misure adottate in Cina abbiano evitato un numero significativo di casi''. Il report conclusivo della missione ''contiene molte altre informazioni - ha spiegato Tedros - evidenzia domande per le quali non abbiamo ancora risposte e include 22 raccomandazioni. Ma il messaggio chiave che dovrebbe dare speranza, coraggio e fiducia a tutti i Paesi è che questo virus può essere contenuto''.