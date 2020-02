10 CASI IN SPAGNA

mercoledì 26 febbraio 2020MADRID - La Spagna ha confermato oggi 10 casi di soggetti positivi al coronavirus mentre crescono i timori per possibili ripercussioni sul settore del turismo. I primi due infetti, un turista tedesco a La Gomera e un cittadino britannico a Maiorca, hanno gia' superato la malattia e sono stati dimessi. I casi, in generale, sono aumentati a dieci dopo che questa mattina e' stata confermata una nuova infezione a Pozuelo (Madrid), la seconda nella capitale. Secondo le indicazioni del consigliere sanitario di Madrid, Enrique Rui'z Escudero, le condizioni del paziente sono ''buone'' e verra' trasferito all'ospedale Carlos III. I due soggetti positivi a Madrid hanno viaggiato in una delle regioni dichiarate rischiose nel nord Italia. Il ministero della Sanita' del governo delle Isole Canarie ha confermato ieri sera, 25 febbraio, due nuovi soggetti positivi al coronavirus a Tenerife, che fanno parte del gruppo di cittadini italiani a cui appartengono i primi due contagiati, il medico italiano e sua moglie. Oltre quindi ai quattro casi di Tenerife, ci sono anche un pazienti positivo a Barcellona e Castello'n. In Catalogna si tratta di una donna italiana di 36 anni, residente a Barcellona, appena arrivata da un viaggio in Italia e che ieri e' andata all'ospedale Cli'nic con sintomi. Il turismo e' uno dei settori che piu' di tutti sta risentendo della diffusione del coronavirus e dopo i numerosi casi segnalati nel nord Italia e gli ultimi confermati in Spagna, le compagnie turistiche spagnole temono ripercussioni sulla loro attivita'.