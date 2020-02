COMMERZBANK IN RIANIMAZIONE

mercoledì 26 febbraio 2020Secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank, Commerzbank (Coba) celebra oggi il 150mo anniversario della sua fondazione, avvenuta ad Amburgo il 26 febbraio 1870. ''Un'eredita' pesante'', afferma il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', notando come nel corso della sua storia la Coba, che oggi ha sede a Francoforte sul Meno, abbia attraversato ''alti e bassi''. Tuttavia, ''mai come ora, il futuro pare incerto'' per la banca, che ha avuto bisogno dell'intervento dello Stato per sopravvivere alla crisi nel 2009 e che dallo scorso anno ha avviato la propria ristrutturazione. A evidenziare l'andamento altalenante della Coba, la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' ricorda le celebrazioni per il 125mo anniversario della fondazione della banca nel 1995. La dirigenza della Coba organizzo' una grande festa con musica e spettacoli presso il principale stadio di Francoforte, l'allora Waldstadion poi ridenominato Commerzbank-Arena. A tutti i dipendenti venne distribuito un bonus che oggi avrebbe un valore di 1.200 euro. L'allora cancelliere tedesco Helmut Kohl tenne un discorso di elogio della Coba presso la Vecchia Opera di Francoforte. Per il suo 150mo anniversario, la Coba ha invece previsto delle ''piccole feste a livello regionale'' e ha dato ai propri dipendenti un giorno di ferie straordinarie.