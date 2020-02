EPIDEMIA, FRANCIA SI PREPARA

mercoledì 26 febbraio 2020PARIGI - La Francia si prepara ad affrontare un'epidemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano ''Les Echos'', spiegando che Parigi ha individuato due nuovi casi ieri, 25 febbraio. Il primo riguarda una donna cinese arrivata nella capitale mentre il secondo un uomo francese proveniente dalla Lombardia e attualmente ricoverato nella regione Auvergne-Rhone-Alpes. Tuttavia, nessuno dei due verserebbe in condizioni gravi. Il sottosegretario ai trasporti ha invitato i francesi a rinviare i viaggi previsti nelle aree colpite dal coronavirus in Italia. ''L'epidemia e' alle nostre porte'', ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente radiofonica ''Rtl''. Secondo quanto annunciato dalla direzione generale della Sanita', il numero verde creato appositamente per evitare di sommergere di chiamate il pronto soccorso il 24 febbraio ha ricevuto 4.800 chiamate, dieci volte di piu' della media della settimana precedente. Rispondendo a una richiesta del leader del Partito socialista, Olivier Faure, ieri, 25 febbraio, il primo ministro francese, Edouard Philippe, si e' detto disponibile a ricevere i rappresentanti dei partiti per fare un punto della situazione. Il capo d el governo ha poi dichiarato che ''ovunque in Francia'' ci potrebbero essere dei malati. ''Siamo pronti'', ha detto a tal proposito Philippe.