CORONAVIRUS: MORTALITA' 0,8%

martedì 25 febbraio 2020''Al momento possiamo ipotizzare che per il mondo, esclusa la provincia di Hubei e Wuhan, il tasso di letalita' da Covid-19 sia pari allo 0.89%. Per quanto riguarda la Cina, escluso l'Hubei e Wuhan, invece puo' essere considerato un tasso di letalita' appropriato lo 0.8%. In altre parole, ogni 1.000 malati potremmo aspettarci circa 8 decessi, verosimilmente concentrati tra le fasce piu' deboli della popolazione, in particolare tra gli anziani''. La proiezione e' stata messa a punto per l'ANSA sulla base di modelli matematici dal docente di Economia politica dell'Universita' Sapienza di Roma Luigi Ventura tenendo conto dei dati ufficiali, cinesi e del resto del mondo. E calcolando il tasso di letalita' di Covid-19 dividendo il numero dei decessi per il numero dei malati confermati. Tuttavia, spiega: ''Il tasso di letalita' mondiale - pari al 3,4% (compresi Hubei e Wuhan )- non offre una informazione accurata, perche' e' una media pesata tra tassi di letalita' molto eterogenei''.