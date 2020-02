PIANO STRAORDINARIO ITALIA

martedì 25 febbraio 2020''Il problema non e' solo sanitario ma anche economico e va trattato in maniera emergenziale, siamo in contatto con le categorie di tutta Italia, il problema e' di tutto il territorio nazionale. Serve un piano straordinario per imprese, famiglie e produttori di tutta Italia, da Nord a Sud'. Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, presentando in conferenza stampa con gli esperti economici della Lega un 'pacchetto Italia' messo a punto con la interlocuzione di tutte le categorie e che sara' presentato al Governo, contattando personalmente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: 'Spero - ha detto Salvini - che nessuno metta in quarantena queste proposte perche' vengono dalla Lega. Bisogna evitare che quella sottovalutazione che c'e' stata da alcuni in campo sanitario si ripeta in campo economico. Se alcune di queste proposte saranno efficaci dalle prossime ore si evitera' di rincorrere l'emergenza'. Tra le misure, si chiede tra l'altro un piano specifico 'visit Milano' per la citta' sul modello Expo, un piano di rilancio a carico del Governo e non solo della citta'. Si chiede di varare un piano straordinario per il turismo a livello nazionale per fronteggiare, ha ricordato Salvini, un 80% di presenze in meno rispetto allo scorso anno e disdette che arrivano fino al 90 per cento. Il costo, ha detto, ''non e' inferiore ai dieci miliardi, e' una manovra economica ma la situazione la richiede ed e' sottostimata questa cifra''.