GRIMOLDI: CONTE INCOMPETENTE

martedì 25 febbraio 2020''La minaccia dell'incompetente premier Conte di avocare le competenze delle Regioni sulla sanita' in questo momento sembra tanto una ripicca per motivi di invidia verso i governatori del Nord, Fontana e Zaia, che stanno gestendo al meglio questa emergenza. Emergenza che si poteva evitare''. Lo osserva in una nota il deputato della Lega e socio fondatore della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi. ''Quattro settimane fa - ricorda l'esponente del Carroccio - i governatori regionali della Lega avevano chiesto solo il buon senso di isolare per una breve quarantena e monitorare tutti i cittadini italiani o stranieri, che tornavano dalla Cina. Se fosse stato fatto oggi non avremmo questi focolai in espansione in Lombardia e Veneto e non avremmo delle vittime''. ''Altro che avocare le competenze delle Regioni, qui da commissariare e subito e' Palazzo Chigi: in uno Stato serio un governo che ha gestito cosi' tragicamente questa emergenza avrebbe gia' fatto gli scatoloni e si sarebbe dimesso. Conte mette a da parte invidie e rancori e lasci lavorare Fontana e Zaia'', conclude Grimoldi.