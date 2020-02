CORONAVIRUS: TASK-FORCE RAI

lunedì 24 febbraio 2020La Rai dispone una task-force aziendale con tanto di e-mail dedicata allo scopo di fornire un ''coordinamento gestionale ed editoriale sull’emergenza coronavirus''. Oltre all'obbligo, per chi è entrato in contatto con un caso positivo, di segnalarlo alle alle autorità sanitarie locali, l'azienda stabilisce per coloro che si sono recati in aree a rischio negli ultimi quattordici giorni di segnalarlo ''alle autorità sanitarie locali e alla Task Force aziendale'' attraverso l'apposita e-mail. Questi soggetti, si legge nella nota della direzione Risorse umane, ''non potranno accedere ai siti aziendali e sono invitati a restare a casa per un periodo di quattordici giorni dalla data del rientro''. Dove compatibile con la propria mansione, il dipendente proseguirà l’attività lavorativa da remoto. ''Tale procedura - precisa ancora la Rai - si applica sia a coloro che si sono recati nelle aree a rischio in missione, sia a coloro che vi si sono recati per altre ragioni''. Le aree considerate a rischio sono: Cina, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano, Vò Euganeo.