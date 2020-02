OMS: 80% GUARISCE 2% RISCHIA

lunedì 24 febbraio 2020''La gente ha paura e sbaglia, si fa prendere dal panico: su 100 persone, 80 guariscono, un 20% può avere conseguenze gravi, 2% critiche''. Lo ha affermato, a Radio Punto Nuovo, Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms ed ex presidente dell'Istituto superiore di Sanità, nominato consulente del ministro della Salute per il coronavirus. E aggiunge: ''Si tratta di una sindrome causata da un virus, che causa sintomi simili all'influenza, ma le conseguenze sono più gravi, non è una banale influenza''. Vaccino? ''Stanno tutti a lavorare per questo, per trovare un vaccino o terapie specifiche, speriamo di essere fortunati con le sperimentazioni, ma il vaccino non arriva prima di due anni. Perché in Italia si diffonde così ed in Europa no? Magari negli altri Paesi non se ne sono accorti oppure non hanno avuto problemi così grandi. Un paio di settimane fa è sfuggito qualcuno alle verifiche venendo in Italia e ha cominciato a contagiare'', ''in questo momento non consiglierei a nessuno di andare in un posto affollato, in discoteca, allo stadio, un congresso. E' necessaria la prudenza''.