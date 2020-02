CINA: RIPARTONO FABBRICHE VW

lunedì 24 febbraio 2020Tutti i siti di componenti di Volkswagen in Cina e la maggior parte degli impianti produttivi stanno tornando alla produzione dopo lo stop per il diffondersi del coronavirus. La casa automobilistica ha annunciato che tutte le fabbriche della joint venture FAW-Volkswagen hanno ripreso le operazioni e la produzione per la maggior parte degli impianti della joint venture Saic Volkswagen e' ricominciata con due siti che si stanno ancora preparando a tornare operativi. Anche tutti i siti produttivi di componenti di Volkswagen Group China hanno ripreso l'attivita'. VW ha un totale di 33 stabilimenti in Cina, 15 stabilimenti di veicoli ( FAW-Volkswagen, 8 Saic Volkswagen, 1 JAC Volkswagen) e gli altri sono impianti di componenti. Volkswagen ha anche messo in atto misure di salute e sicurezza, come lo screening della temperatura all'ingresso delle strutture, la disinfezione regolare delle aree di lavoro e la distribuzione delle mascherine.