INASCOLTATI FONTANA E ZAIA

lunedì 24 febbraio 2020''Qualche ora fa c'e' stato il quinto morto per il Coronavirus. Non voglio far polemica politica in momenti come questo. Bisogna unirsi per gestire questa tragedia, pero' e' chiaro che qualcosa in piu' si poteva fare se il Governo, il presidente del Consiglio e il ministro della Salute avessero ascoltato il grido d'allarme dei Governatori del Veneto Luca Zaia e della Lombardia Attilio Fontana, quando chiedevano di isolare e mettere in quarantena gli italiani e non che tornavano dalla Cina negli scorsi giorni e nelle scorse settimane. Serve una politica piu' rigorosa e severa. Da ragazzo di 33 anni vorrei sapere chi entra e chi esce dai confini del mio Paese perche' ne va della salute di tanti cittadini italiani che vivono nel terrore e la paura''. Il primo pensiero del vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa, oggi a Chieti per sostenere la candidatura a sindaco di Fabrizio Di Stefano, va ai ''miei concittadini e corregionali che stanno attraversando un momento difficile. Ringrazio medici, primari, ricercatori e scienziati che stanno lavorando 24 ore su 24 per gestire un'epidemia che ha causato e sta causando una quarantena per circa 50mila cittadini lombardi''.