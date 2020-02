219 CONTAGIATI, 5 MORTI

lunedì 24 febbraio 2020Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nell'ormai consueto bollettino sull'emergenza coronavirus, ha fornito gli ultimi dati aggiornati sui contagi da virus: in totale sono 219 i contagiati, 5 le persone decedute e un guarito. Nello specifico, per quanto riguarda la regione Lombardia, su 167 casi, 163 sono risultati positivi e 4 sono i deceduti. In Veneto su 27 casi in totale, 26 sono positivi e una persona e' deceduta. In Emilia i contagiati restano 18, mentre in Piemonte sono 4 i contagiati. Due soggetti sono stati esclusi a seguiti di ripetute analisi dagli esiti risultati negativi. Nel Lazio, infine, in totale sono tre i soggetti positivi di cui uno dimesso, mentre la coppia cinese rimane ricoverata allo Spallanzani. Borrelli ha inoltre spiegato che ''dei 213 casi positivi, ci sono 99 ricoverati con sintomi, 23 in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare. Per loro al momento non ci sono particolari esigenze di cure''. Il capo della protezione civile ha detto inoltre che sul ''collegamento tra il focolaio lodigiano e quello padovano'' non ci sono ''conferme dalle strutture regionali competenti''.