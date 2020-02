SANITA': SISTEMA REGGE

''Abbiamo i dati su tutte le rianimazioni possibili a in Italia e, qualora dovesse servire, si attrezzeranno nel nostro Paese ulteriori strutture per il ricovero della popolazione''. Lo ha detto a Sky TG24 il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli parlando della capacità del Sistema Sanitario di gestire i casi di Coronavirus. Rispondendo a una domanda sulla forte crescita del numero di contagiati, Borrelli ha commentato: ''Credo che il periodo di incubazione e contagio abbia fatto sì che siano esplosi tutti quanti i casi in un determinato momento. La cosa importante è individuare il cosiddetto paziente zero, capire da dove arriva e soprattutto fermare questa catena di contagio. Non parlerei di situazione critica: c'è una situazione di diffusione della malattia, che però è assolutamente sotto controllo per quello che riguarda le cure. Con queste misure ci auguriamo di limitare il contagio Le misure di chiusura e interdizione di alcuni Comuni, alla circolazione della popolazione, presenze in luoghi affollati, mirano proprio a questo''.