QUESTO E' IL POPOLO ITALIANO

lunedì 24 febbraio 2020Tra infermieri in quarantena e un super afflusso legato alla chiusura dell'ospedale di Codogno, ''all'ospedale di Lodi, e in particolare al pronto soccorso, e' emergenza e la mole di lavoro e' pazzesca, ma teniamo passo''. A raccontarlo all'Ansa e' Giovanni Tallarida, segretario territoriale di Lodi del sindacato degli infermieri Nursind. ''La situazione e' molto difficile ma il pronto soccorso regge, grazie a turni doppi e turni a staffetta, ovvero con orario allungato, per coprire, con grande senso di responsabilita', le assenze dovute alla quarantena dei colleghi. Da noi vengono gestiti non solo tutti i sospetti casi di coronavirus di Lodi, ma confluiscono anche i pazienti che dovrebbero andare al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, ancora chiuso. In pratica la mole di lavoro e' raddoppiata e il personale diminuito''. Diversi infatti gli infermieri in quarantena domiciliare, a Lodi come in altri ospedali della Lombardia, e che devono utilizzare tutte le precauzioni possibili per non aver contatti con i familiari. ''Siamo in contatto con loro - ci racconta Donato Cosi, segretario regionale Nursind Lombardia - e ci raccontano della difficolta' di stare distanti anche dentro casa, da mogli e figli, in alcuni casi anche molto piccoli''. Pur se utilizzano all'interno dell'abitazione i dispositivi di protezione come guanti e mascherina, precisa, ''sono comunque molto angosciati dalla possibilita' di poter essere infetti e poter trasmettere il virus ai propri cari. A loro va tutta la nostra vicinanza - conclude Cosi - cosi' come a tutti coloro che stanno dando il massimo nei pronto soccorso e nei reparti vanno i nostri complimenti e il nostro ringraziamento''.