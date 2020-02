LIGURIA: MESSA SU FACEBOOK

lunedì 24 febbraio 2020GENOVA - ''La sospensione delle celebrazioni pubbliche non sospenda la nostra preghiera, anzi, la intensifichi ancora di piu'''. Lo dichiara Don Valentino Porcile, parroco della SS. Annunziata del quartiere genovese di Sturla che, alla luce della decisione della Curia di sospendere le celebrazioni eucaristiche fino al 1 marzo, in linea con l'ordinanza della Regione sul Coronavirus, ha lanciato la messa sui social. ''Per chi vorra', in questa settimana celebrero' la Santa Messa in diretta Facebook alla sera alle 19 - ha detto ''Don Vale'', come viene chiamato dai suoi fedeli - Ci potremo vedere qui, pregando insieme, rimanendo uniti, come un'unica grande famiglia quale siamo''. ''Mentre penso a chi sul campo deve affrontare questa emergenza lavorando intensamente (operatori sanitari, forze dell'ordine, operatori....), cerchiamo di mantenere la calma, la tranquillita', e di usare sempre il buon senso - ha aggiunto il sacerdote - Non voglio far mancare la preghiera a chi vorra' averla. Qui ci potremo incontrare per pregare insieme''.