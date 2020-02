NIENTE PANICO IN ZONA ROSSA

lunedì 24 febbraio 2020''C'e' un clima di attesa, non di esasperazione ne' di disperazione. Non c'e' panico, almeno per come la viviamo noi nella nostra famiglia e le persone che conosciamo''. Lo racconta all'ANSA, che l'ha contattata telefonicamente, la signora Antonella, cittadina di Casalpusterlengo, uno dei comuni del Lodigiano al centro della zona rossa per l'emergenza coronavirus. Al supermercato per fare la spesa, la donna racconta che ''e' tutto aperto, anche se si entra scaglionati e con la mascherina''. ''Sappiamo di numerosi casi positivi nella zona: si tratta per lo piu' di casi asintomatici - riferisce - che stanno facendo la quarantena a casa. Del resto ci hanno spiegato che e' una influenza e, quindi, non bisogno essere particolarmente allarmati''. ''Sappiamo anche che si stanno facendo numerosi tamponi - dice ancora la signora, alcuni parenti al lavoro nell'ospedale di Codogno - e che i laboratori per le analisi sono alle prese con un superlavoro, tant'e' che stanno cominciando a mandare i tamponi all'ospedale di Pavia perche' vengano analizzati li'''.