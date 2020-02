FONTANA: EPIDEMIA REGREDIRA'

lunedì 24 febbraio 2020Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto questa mattina ai microfoni di RTL 102.5 durante ''Non Stop News'' a proposito del Coronavirus. ''Il numero dei contagiati sta aumentando ma aspettiamo di vedere gli esiti che i provvedimenti assunti ieri daranno - ha detto - . Siamo convinti che contribuiranno in maniera sostanziale a rallentare e poi interrompere questo contagio, siamo convinti sia stata presa la strada giusta. Troppo facile dire troppo blande o troppo esasperate le misure, noi però ci siamo fondati sui pareri di tecnici, io non sono medico e non so come si interrompe un'infezione. Sicuramente i medici, i professori, gli scienziati con i quali ci siamo confrontati, hanno tutti detto che non bisogna farsi prendere dal panico ma non bisogna commettere imprudenze. Bisogna continuare a vivere come se non ci fosse nulla di nuovo nella nostra società ma cercare di evitare quei comportamenti che, in qualche modo, possano essere considerati imprudenti, che possono contribuire a diffondere ulteriormente questo virus. Il messaggio che lancio è che la vita deve essere quella di tutti i giorni e non deve cambiare niente, anche la corsa agli alimenti è una cosa che non ha senso perché i rifornimenti sono assicurati, tutto prosegue come se non ci fosse niente ma, dato che questa infezione si diffonde con il contatto diretto, abbiamo assunto un provvedimento che tende a rallentare i contatti eccessivi tra la gente''. ''Sono convinto che i provvedimenti'' presi per affrontare l'emergenza coronavirus siano ''sufficienti'' e che ''nel giro di pochi giorni la diffusione del virus'' possa ''regredire'', ha precisato il Governatore Fontana.