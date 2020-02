COSTO EPIDEMIA: 1.100 MLD

mercoledì 19 febbraio 2020Il costo finale della epidemia di CORONAVIRUS può andare da 400 miliardi di dollari (pari allo 0,5% del Pil mondiale, in caso di scenario contenuto fino a 1.100 miliardi (ovvero 1000 miliardi di euro, l'1,3% del Pil) in caso di pandemia globale. Sono gli scenari disegnati dall'osservatorio di Oxford Economics che registrano l'impatto su consumi, viaggi e turismo, seguiti da effetti a catena sui mercati finanziari e investimenti. Nel caso di contagio limitato all'Asia e a al primo semestre 2020 dopo una brusca caduta iniziale, entro la fine del 2021 il PIL mondiale dovrebbe recuperare i livelli previsti con impatti sulla produzione concentrati in Asia. Nello scenario globale, le economie del G7 mostrano notevoli impatti negativi, con recessioni tecniche negli Stati Uniti e nella zona euro già nel primo semestre 2020. L'osservatorio ricorda come l'epidemia di CORONAVIRUS ha già avuto un significativo effetto portando a ridurre le previsioni del PIL 2020 al +5,4% dal +6% iniziali. In entrambi i casi, comunque, rassicura Oxford Economics, ''la ripresa sarebbe rapida, con la pandemia che infligge uno choc acuto ma breve all'economia mondiale''.