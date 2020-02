CINA FERMA, PIL A PICCO

mercoledì 19 febbraio 2020''La ripresa dal Coronavirus sarà lunga, la Cina è ferma. Ci sono già danni economici permanenti, nel lusso e nei consumi, e il rischio che la mancata crescita sia molto più grande di quell’1,5% stimato fino ad ora. Se alla Cina mancherà un semestre di pil allora si potrebbe arrivare ad una perdita del 3%''. È quanto ha dichiarato a financialounge.com Alberto Forchielli presidente del Mandarin Capital Partners. Per l’imprenditore riguardo all’epidemia da Coronavirus ci sono tre problemi: ''medico, economico e politico''. Se il primo sembra ''star rientrando, anche se i tempi sono molto più lunghi di quanto si era pensato'', quando ''si ha una chiusura prolungata di un Paese da 1,5 miliardi di persone scoppia quello economico, con l’isolamento che durerà con ogni probabilità fino all’estate. Si parla di una crescita del 5% e non più del 6,5%, ma avanti così finirà al 3% e sarà un disastro non solo per la Cina, per il mondo intero. Il terzo problema è politico: ''l’aver tenuto nascosto il pericolo dell’epidemia, la mancanza di trasparenza sta portando i cinesi ad una profonda critica al sistema comunista e alla leadership del presidente Xi Jinping. Mentre la famosa Via della Seta con la quale i cinesi vogliono cambiare l’ordine mondiale dell’economia, almeno per l’Italia è una fake news, non esiste. I progetti esistono, ma non abbiamo le imprese che vi possono partecipare, non sono competitive. Tutto quel caravanserraglio che è stato fatto lo scorso anno in Italia con le firme dei memorandum d’intesa sono solo bufale, non serve a niente, addirittura le nostre esportazioni in Cina nel 2019 sono diminuite, la Cina è il nostro peggior mercato'' ha concluso Forchielli.