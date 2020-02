CORONAVIRUS: 2 CASI IN IRAN

mercoledì 19 febbraio 2020Il ministro della Sanità di Teheran, Kianoush Jahanpour, ha confermato due casi di persone contagiate dal coronavirus a Qom, le prime in Iran. Lo riporta l'agenzia di stampa Isna, che non specifica la nazionalità delle persone contagiate. ''Negli ultimi due giorni sono stati individuati a Qom alcuni casi sospetti del nuovo coronavirus'', ha dichiarato Jahanpou. ''Non appena è arrivata la segnalazione, sono stati schierati a Qom team per la gestione e l'identificazione del contagio - ha spiegato il ministro - Secondo i protocolli esistenti, gli individui sospetti sono stati isolati e sono stati prelevati campioni da analizzare in laboratorio. I test iniziali sono risultati positivi in due casi''. Una nota del ministero della Sanità rilanciato dall'agenzia di stampa Tasnim afferma che ''i risultati dei test preliminari condotti su due sospetti di coronavirus sono risultati positivi. Avviati test successivi per confermare. I risultati saranno diffusi non appena conclusi''.