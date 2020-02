TEST RAPIDO CORONAVIRUS

mercoledì 19 febbraio 2020VIENNA - La corsa della ricerca sul nuovo coronavirus emerso in Cina inizia a produrre nuove armi. Ares Genetics Gmbh, società viennese consociata del gruppo tedesco Curetis, sta lavorando insieme alla società cinese Bgi Group allo sviluppo di test diagnostici rapidi per il coronavirus Covid-19. Andreas Posch, managing director e Ceo di Ares Genetics, ha affermato che - insieme alla Bgi Group, società che da sempre si occupa di genome sequencing - si prevede di lanciare il test rapido in Europa ''entro la fine di febbraio 2020''. Bgi Group, che ha lavorato in una partnership strategica con Ares Genetics per più di 2 anni, ha sequenziato il genoma del nuovo virus responsabile di Covid-19 ''immediatamente dopo i primi casi verificatisi a Wuhan e ha sviluppato un kit di test molecolari'' basato su una reazione a catena della polimerasi in tempo reale (RT-Pcr) per determinare il virus. Questo test ha prodotto risultati in poche ore ed è già stato approvato dalla Chinese Medical Devices Agency.