ERRORE LA QUARANTENA SU NAVE

martedì 18 febbraio 2020Stipare migliaia di persone in quarantena sulla Diamond Princess, come ha fatto il Giappone, si e' rivelato un esperimento andato tragicamente male: ''controproducente'' oltre che ''moralmente discutibile''. Questa l'opinione di esperti interpellati dal Guardian: secondo Roojin Habibi, avvocato specializzato in leggi sanitarie internazionali, l'esperimento si e' rivelato ''controproducente'', trasformando in tempo reale la nave da crociera ancorata dal 5 febbraio nel porto di Yokohama in un incubatore del virus, anzi, in un ''calderone bollente'' del contagio. Da quando la nave e' ancorata a Yokohama, 540 persone sono progressivamente risultate positive al virus. Secondo Clare Wenham, assistente docente alla London School of Economics di Politiche sanitarie globali, proprio il fatto che gli Stati Uniti abbiano evacuato dalla nave e riportato in patria i loro cittadini, come si apprestano a fare anche l'Italia e altri Paesi, accresce solo i dubbi sulla effettiva necessita' di costringere la gente a rimanere a bordo della Diamond Princess. ''Agli americani e' stato permesso di sbarcare in qualche modo per raggiungere l'aeroporto. Se si ritiene che questo sia sicuro, perche' non possono scendere anche gli altri per andare a fare la quarantena altrove?'', si chiede l'esperta citata dal Guardian. Ma la decisione del Giappone viene messa in dubbio anche dal punto di vista morale. Secondo Mark Eccleston-Turner, docente di legislazione sanitaria internazionale alla Keele University, le condizioni a bordo, malgrado le rassicurazione delle autorita' nipponiche, ''sono preoccupanti e i diritti umani sembrano diventati un problema secondario in questa emergenza''.