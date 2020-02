A MILANO TRIBUNALE BREVETTI

martedì 18 febbraio 2020MILANO - ''Noi ci siamo candidati fin dallo scorso mese di giugno, abbiamo ottenuto il sostegno da parte di tutti gli stakeholders, adesso spetta al Governo''. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del Tribunale europeo dei Brevetti, che Milano si e' candidata ad ospitare in seguito alla Brexit e alla delusione per la mancata assegnazione dell'Ema (l'agenzia dei farmaci). ''Vediamo. E' chiaro che, se il Governo preferisce fare scelte che prescindono dalla realta', dalle necessita' dalla situazione oggettiva, purtroppo dobbiamo subirle'', ha aggiunto Fontana, conversando con i cronisti a margine degli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo. ''Il rischio e' che in questo litigio all'interno del nostro Paese si finisca per favorire poi ancora una volta l'Olanda che ha gia' presentato la candidatura di Amsterdam e che rischia quindi di passarci avanti: rischiamo veramente di fare la fine dei capponi di Renzo'', ha concluso, con un richiamo letterario ai Promessi sposi, paventando il rischio che ancora una volta i Paesi Bassi - come fu per Ema - possano aggiudicarsi l'istituzione.