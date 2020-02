BREXIT DURA IN ARRIVO

martedì 18 febbraio 2020LONDRA - Il Regno Unito non ha alcuna intenzione di accettare la pretesa dell'Unione europea di imporre la sua ''supervisione'' per ottenere una ''parita' di condizioni senza competizione'' nei rapporti post-Brexit. Lo ha ribadito ieri, 17 febbraio, il capo negoziatore britannico per la Brexit, David Frost, che ha colto l'occasione di un discorso a Bruxelles per mettere in chiaro quale sara' la posizione del suo governo nelle trattative sul futuro trattato commerciale con l'UE dopo che la Brexit diventera' effettiva alla fine del ''periodo transitorio'', il 31 dicembre prossimo. Mentre la Francia sta esercitando forti pressioni sugli altri Stati membri per un indurimento della posizione negoziale dell'Ue, Frost ha rivendicato che il Regno Unito non accettera' mai condizioni restrittive in cambio di un accordo commerciale. ''Pensare che noi possiamo accettare una supervisione dell'Ue su tutte le questioni relative alla competizione fra Stati in nome del principio della cosiddetta 'parita' di condizioni', significa semplicemente non riuscire a vedere quello che stiamo facendo'', ha detto Frost. Il funzionario britannico ha aggiunto: ''La nostra non e' una banale posizione negoziale, che puo' essere modificata sotto la pressione delle trattative. o' contrario, e' proprio il punto centrale dell'intero progetto della Brexit''. La pretesa dell'Ue di avere una sorta di ''supervisione'' sulle leggi del Regno Unito, ha poi spiegato il capo negoziatore britannico per la Brexit, contraddice il ''senso fondamentale di quel che significa essere un paese indipendente''. Frost ha quindi avvertito che, se l'Ue dovesse insistere, il Regno Unito lascera' il tavolo dei negoziati.