NOMURA:PIL ITALIA 2020 -0,9%

martedì 18 febbraio 2020L'impatto del coronavirus cinese sull'economia italiana sara' forte, tanto da farla entrare in recessione nel 2020. E' quanto prevede un report di Nomura con focus sugli effetti dei virus a livello globale. ''Considerato il basso tasso di crescita da cui l'Italia parte quest'anno - si legge nello scenario di base prospettato dal dossier - ci aspettiamo che il Paese entri in recessione nel 2020, con un Pil in calo dello 0,1% nell'anno (molto al di sotto dello della stima del Governo allo 0,6%)''. La stima iniziale, prima cioe' del diffondersi del virus, ante-epidemia, era una crescita dello 0,2% per quest'anno. Lo scenario di base prevede che le misure di isolamento di Pechino terminino alla fine di febbraio e l'epidemia resti limitata alla Cina. A colpire l'Italia sarebbe soprattutto l'impatto sul settore turistico. Il Paese, afferma il rapporto, ''ha gia' sperimentato migliaia di cancellazioni negli ultimi giorni. Prenotazioni sono in calo in destinazioni come la Toscana e Venezia, mentre Milano, secondo il sindaco, sta perdendo 4 milioni di euro al giorno in vendite mancate e prenotazioni cancellate''. Nello scenario peggiore (con la quarantena estese a tutto il primo semestre e lo scoppio di una pandemia) il Pil italiano potrebbe crollare dello 0,9% nel 2020. In questo caso la paura avrebbe la meglio in Europa e l'attivita' in tutti i settori della vita economica ne risentirebbe in modo molto significativo. E in questo scenario anche la Germania cadrebbe in recessione.