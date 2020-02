CRISI PRODUZIONE IPHONE

martedì 18 febbraio 2020La produzione e le vendite di Apple subiranno ripercussioni per l'emergenza coronavirus e le forniture di ''iPhone a livello mondiale saranno temporaneamente limitate''. Quella di Cupertino è la prima grande azienda statunitense ad annunciare che l'epidemia avrà un impatto sulle sue finanze. Apple, che aveva fatto stime per ricavi record per l'attuale trimestre, non è entrata in dettagli. ''Prevediamo di non rispettare le indicazioni sulle entrate fornite per il trimestre di marzo'', ha dichiarato la società in una nota, aggiungendo che ''sta vivendo un ritorno più lento'' del previsto ''alle condizioni di normalità''. Con la maggior parte dei negozi in Cina chiusi o operativi a orario ridotto, le vendite dei prodotti Apple saranno inferiori, ha ammesso la società. Apple ha affermato che ''mentre i siti dei nostri partner di produzione di iPhone si trovano al di fuori della provincia di Hubei - e malgrado tutte queste strutture siano state riaperte - stanno intensificando il ritmo più lentamente di quanto avessimo previsto. ''Tutti i nostri negozi in Cina e molti dei nostri negozi partner sono stati chiusi'', ha aggiunto la nota. ''Inoltre, i negozi aperti sono attivi a orari ridotti e con un volume clienti molto basso. Stiamo riaprendo gradualmente i nostri negozi al dettaglio e continueremo a farlo nel modo più costante e sicuro possibile''.