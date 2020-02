LICENZIAMENTI DI MASSA

lunedì 17 febbraio 2020BERLINO - Quella automobilistica è una delle industrie chiave della locomotiva Germania, ma più di metà delle aziende che forniscono componentistica alle case produttrici ha in programma un taglio di posti di lavoro. E' quanto emerge dal sondaggio condotto dall'Associazione delle Camere di industria e commercio tedesche (Dihk). Gli intervistati hanno giustificato la possibile riduzione dei posti di lavoro non solo con un calo del numero di ordini dovuto alle condizioni del mercato, ma anche a causa dell'elettrificazione dei modelli, che richiedono un minor numero di parti con una maggiore possibilità di assemblaggio automatizzato. La situazione negativa nel settore automobilistico dovrebbe essere un segnale di avvertimento per l'economia tedesca, ha affermato il responsabile del DIHK Martin Wansleben, chiedendo ai politici di fare di più. ''Abbiamo bisogno di una strategia chiara per lo sviluppo delle infrastruttura di ricarica'' oltre a ''un'equa compensazione per l'aumento dei prezzi di CO2 su gas, petrolio e carburanti'', ha affermato Wansleben. Il 44% dei 167 fornitori coinvolti nel sondaggio ha dichiarato di voler ridimensionare i propri investimenti a causa delle discussioni in corso sui motori alternativi.