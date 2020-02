CINA: SCUOLE SOLO ONLINE

lunedì 17 febbraio 2020PECHINO - Decine di milioni di studenti cinesi sono confinati nelle loro case in seguito a un meccanismo di controllo dell'epidemia a livello nazionale iniziato oggi per garantire l'apprendimento online, dato che il nuovo semestre scolastico originariamente previsto per il 17 febbraio e' attualmente rinviato senza una data specifica. Le scuole elementari e medie in Cina sono tenute ad aprire i programmi di studio online utilizzando i siti web educativi ufficiali per garantire che 180 milioni di studenti ''siano occupati con lo studio assistito a casa''. La commissione municipale per l'istruzione di Pechino ha osservato che ''non e' una vacanza nel senso tradizionale del termine, ne' significa che il nuovo semestre scolastico sia iniziato online''. La Cina ha rinviato l'inizio del nuovo semestre scolastico per motivi di sicurezza. Zhang Ziqing, una ragazza di 14 anni che vive nel distretto di Daxing, Pechino, ha acceso il computer a casa alle 8 del mattino e ha iniziato il suo primo giorno di ''studio scolastico online''. ''Ho comunicato con gli insegnanti tramite un software di ufficio online chiamato Fastmeeting. Ogni insegnante ha impiegato 15 minuti per guidarci su come studiare online''. ''Sono stati assegnati compiti come la revisione di cinese, matematica e inglese'', ha dichiarato la studentessa dell'ottavo anno nel Campus Sud di Daxing della scuola media della Capital Normal University. Le scuole del distretto di Xicheng nel centro di Pechino hanno richiesto agli studenti di collegarsi a bdschool.cn, un sito di didattica digitale, che offre corsi multimediali dalle scuole elementari alle scuole superiori. Gli studenti possono cliccare sui rispettivi link dei corsi''.